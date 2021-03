Sciopero dei trasporti, stop di 24 ore lunedì 8 marzo: anche le corse Cotral a rischio

Si preannuncia un lunedì di disagi anche per i pendolari pontini quello dell’8 marzo a causa di uno sciopero dei trasporti. Lo stop al servizio, che sarà di 24 ore, è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Cobas.

Sono a rischio nella provincia pontina come nel resto del Lazio anche le corse dei bus Cotral. Come fanno sapere dall’azienda, l’astensione dalle prestazione lavorative è prevista dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; saranno dunque garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17:00 e fino alle 20:00.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni alla base dello sciopero:

- contro la violenza sulle donne e le discriminazioni e molestie sui posti di lavoro

- contro la disparità salariale

- per favorire la diffusione dei centri antiviolenza

- per un permesso di soggiorno europeo

- per un salario minimo europeo e un welfare universale ed il diritto alla salute.