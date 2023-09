Potenziato il trasporto pubblico urbano di Sabaudia nei giorni festivi, in collaborazione con la ditta Bianchi. Come fa sapere l’Amministrazione le zone interessate sono principalmente quelle di Molella e Mezzomonte, ma non solo.

“Abbiamo concordato - ha spiegato il sindaco Alberto Mosca - l'implementazione di due nuove corse nei giorni festivi, un passo importante per migliorare la mobilità nella nostra comunità”

Le due nuove corse riguardano la Linea 11, che avrà partenza alle 9:40 dall'autolinea di Sabaudia. Questa linea farà sosta a Borgo Montenero, San Felice Circeo (La Cona), Mezzomonte e Molella. La navetta farà ritorno all'autolinea alle 10:20 e ripartirà alle 13, includendo nuovamente fermate a Molella, Mezzomonte, San Felice Circeo, Borgo Montenero, prima di raggiungere nuovamente il capolinea a Sabaudia Autolinee alle 13:40.

Ma le novità non finiscono qui. Il primo cittadino ha anche intrapreso contatti con l'azienda Cotral per richiedere un potenziamento ulteriore del trasporto pubblico, sempre nei giorni festivi, tra Molella, Mezzomonte, Sabaudia, Latina, Roma e viceversa.

“Al momento - ha aggiunto il sindaco - non esiste alcuna tratta attiva durante i giorni festivi. Crediamo che sia essenziale intensificare il servizio di trasporto pubblico urbano per consentire alle persone che dipendono dai mezzi pubblici di usufruire di un servizio efficiente e affidabile”.

Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, concludono dal Comune della città delle dune, “rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e mobilità soprattutto per i residenti di Sabaudia. Le nuove corse offriranno una soluzione comoda e affidabile per coloro che necessitano di spostarsi nei giorni festivi, contribuendo così a migliorare la qualità della vita nella comunità locale”.