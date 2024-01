Vaccino contro il Covid 19, in quanti hanno partecipato al secondo open day della Regione

Anche se il Covid 19 non fa più tanta paura, il vaccino - come anche per l’influenza - resta l’arma più potente che abbiamo a disposizione per ridurre i rischi, soprattutto di anziani e pazienti fragili. E proprio partendo da queste considerazioni che la Regione Lazio ha promosso nel mese di gennaio due open day per consentire a quanti più cittadini possibili di ricevere la dose di vaccino contro il coronavirus.

Dopo il primo fine settimana del 6 e 7 gennaio, l’iniziativa è stata replicata nel week end appena passato. “Gli open day sono un'occasione per tutti, ma specialmente per le categorie più fragili o esposte, per proteggere se stessi e la comunità da un virus ancora presente e, spesso, insidioso” ha detto il presidente della Regione Francesco Rocca rinnnovando anche attraverso i social il proprio appello alla popolazione a vaccinarsi.

E nei giorni tra sabato 20 e domenica 21 gennaio in tutto il Lazio sono state somministrate circa 1900 dosi - 1.200 nella prima giornata e 700 nella seconda di domenica -. Un numero che si è andato a sommare alla oltre 3mila vaccinazioni che erano state effettuate in ogni Asl della regione ed in diverse strutture ospedaliere nel primo fine settimana del 6 e 7 gennaio. La vaccinazione, senza prenotazione, era possibile per tutte le persone di età superiore ai 18 anni che hanno potuto liberamente accedere all'iniziativa.