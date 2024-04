Torna Vivicittà: le strade chiuse a Latina domenica 14 aprile

In occasione della competizione sportiva Vivicittà in programma domenica 14 aprile, si prevede a Latina la chiusura di alcune strade per garantire lo svolgimento in sicurezza della corsa.

In una specifica ordinanza il Comune di Latina ha disposto l'istituzione del divieto di circolazione, che riguarda le seguenti strade interessate dal percorso della gara:partenza piazza del Popolo, Corso Della Repubblica, via Sisto V, via Enrico Cialdini, via Carlo Alberto, via Oreste Leonardi, via Don Vittorio Minzoni, via Malta, piazza Della Libertà, viale Don Giuseppe Morosini, via Giuseppe Mazzini, piazza Bruno Buozzi, via G. Mazzini, via A. Marcucci, via F.lli Bandiera, via Cesare Battisti, Largo Giovanni XXIII, via Emanuele Filiberto, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Arrigo Serpieri, via G. Oberdan, Corso della Repubblica, piazza Del Popolo arrivo.

Il divieto di circolazione è previsto dalle 9.30 e fino al termine della gara, previsto per le 11.30 circa, di domenica 14 aprile, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti. Fanno eccezione le auto delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e altri mezzi autorizzati. Si prevede inoltre l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Cialdini dalle 7 alle 11,30 e comunque sino al termine della manifestazione.