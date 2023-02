Quindicenne accoltellato nei giardinetti: il racconto della vittima, le indagini e punti da chiarire

Sono in corso le indagini dei carabinieri su un’aggressione avvenuta nella serata di sabato 4 febbraio all’interno del parco Falcone Borsellino divenuto ormai punto di ritrovo per i giovanissimi di Latina. Un ragazzo di appena 15 anni è stato ferito con una coltellata al gluteo da un gruppo di giovani, probabilmente suoi coetanei, che poco prima lo avevano avvicinato chiedendogli una sigaretta.

Questa la versione fornita dalla vittima di quanto accaduto intorno alle 22 di sabato sera in una zona molto centrale del capoluogo pontino. Secondo quanto raccontato dall’adolescente, infatti, mentre si trovava con un altro paio di amici nei pressi della zona di via Nazario Sauro, all'incrocio con via XXI Aprile, sono stati avvicinati da un altro gruppo di tre ragazzi, sconosciuti e incappucciati, che gli hanno chiesto una sigaretta di cui il 15enne non era però in possesso e che quindi è stata negata. Qui la situazione è degenerata e a quel punto tutto si è spostato all’interno dei giardinetti, in una zona più appartata, dove, sempre secondo il racconto fornito ai carabinieri, la vittima e gli altri giovani si sono allontanati, dove approfittando anche del buio si è concretizzata l’aggressione e dove l’adolescente è stato ferito con un fendente.

Poi la fuga dei tre sconosciuti. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno comunque predisposto il trasferimento in ospedale del 15enne che è stato medicato e ha riportato una prognosi di 7 giorni.

Ora il compito di fare luce su quanto accaduto e identificare gli aggressori è affidato ai carabinieri che da sabato sera stanno indagando a 360 gradi e che hanno raccolto anche la testimonianza degli amici del 15enne. E’ al vaglio la versione fornita dal ragazzo ai militari che dovranno chiarire diversi passaggi di quanto accaduto sabato sera, dal movente alle modalità dell'aggressione, escludendo altre ipotesi, anche quella che i ragazzi potessero conoscersi.

Un episodio quello di sabato sera che al di là di tutto, considerata anche al giovanissima età della vittima, fa alzare inevitabilmente il livello di attenzione e riaccende i riflettori sulle nuove generazioni troppo spesso protagoniste di episodi di violenza.