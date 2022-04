Latina celebra i 170 anni della Polizia di Stato, la cerimonia in piazza del Popolo

Anche Latina festeggia il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia celebrativa è in programma nella mattinata di martedì 12 aprile a partire dalle 11 in piazza del Popolo, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari.

Parteciperanno anche numerosi studenti, in rappresentanza di tutti gli alunni della provincia. Ad allietare la cerimonia l’orchestra del Liceo Statale Alessandro Manzoni, rinforzata da due poliziotti – musicisti della Questura.

Quella in programma è una sobria cerimonia, cui sono invitati a partecipare i cittadini “ai quali spiegano dalla Questura di Latina - è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, guidati dal claim #Essercisempre”.

Per anticipare le celebrazioni alle 9 il questore di Latina Michele Maria Spina, alla presenza del prefetto Maurizio Falco, deporrà presso la lapide commemorativa posta all’ingresso della Questura una corona di alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita per spirito di servizio.