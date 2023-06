Era evaso dal carcere di Latina, ha rotto il setto nasale a un agente a Regina Coeli

Continua a far parlare di sé Dahy Ehab Mahrous Abouelela, il detenuto 22enne di origine egiziana che l’11 giugno scorso era evaso dal carcere di Latina. Il giovane era stato catturato qualche giorno dopo alla stazione Termini e portato presso il carcere romano di Regina Coeli ma anche lì ha causato problemi aggredendo un agente della polizia penitenziaria.

La denuncia di quanto accaduto arriva dal segretario nazionale per il Lazio del Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Maurizio Somma: “Il personale in servizio a Regina Coeli – racconta Somma - ha vissuto una mattinata da incubo. Un detenuto straniero, già recidivo per atti di violenza ed evaso dal carcere di Latina ha colpito un Sovrintendente della polizia penitenziaria con una violenta testata. Il collega ha subìto la rottura del setto nasale. Queste sono situazioni che destabilizzano l’ordine, la sicurezza e la serenità del personale operante. Le carceri del Lazio – aggiunge Somma – stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti. Sono continue le aggressioni al personale che si verificano senza che vi sia un intervento da parte degli organi superiori. La gestione e movimentazione dei detenuti protagonisti di aggressioni ci lascia alquanto perplessi, in quanto non sempre vengono applicate repentinamente le normative ministeriale che prevedono il trasferimento immediato del detenuto che si rende protagonista di aggressioni nei confronti del personale”.