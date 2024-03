Controlli Alto Impatto: multati due esercizi commericali per mancata sicurezza sugli alimenti

Continuano i servizi interforze Alto Impatto a Latina. Oltre al quartiere Nicolosi e alla zona delle autolinee, presidiate negli ultimi giorni, i controlli nella serata di martedì 12 marzo hanno interessato anche Latina Scalo. In campo, in coordinamento con la Questura e la guardia di finanza, sono scesi anche i carabinieri del comando provinciale in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

In totale i militari hanno denunciato tre persone tra cui un ragazzo di 21 anni per detenzione di sostanza stupefacente dopo essere stato trovato in possesso di 28 grammi di hashish. La denuncia è scattata anche per un 20enne accusato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, perché aveva alienato un motociclo posto sotto sequestro amministrativo e a lui affidato, e un 40enne perché sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata non ha rispettato le prescrizioni imposte.

Durante il servizio sono stati effettuati anche posti di blocco in strada che hanno portato al controllo di 65 persone e 49 veicoli e a 4 multe per violazioni al codice della strada. I carabinieri in collaborazione con i militari del Nas hanno infine controllato due esercizi commerciali, entrambi segnalati per le violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti: le multe ammontano a 2.500 euro.