"Alto impatto", Guardia di finanza al Nicolosi con il supporto dell'antiterrorismo

Non si fermano i controlli del territorio coordinati dalla Prefettura e denominati “Alto impatto” che coinvolgono tutte le forze dell’ordine. Nella mattinata di oggi i militari della Guardia di finanza hanno monitorato nuovamente il quartiere Nicolosi con posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona.

In particolare, alla luce dell’importanza e della rilevanza dell’attività in un’ottica di sempre maggiore prevenzione e sicurezza dei cittadini, le Fiamme gialle si sono avvalse anche del supporto degli uomini dei reparti Atpi (Antiterrorismo e Pronto Impiego) vale a dire i Baschi verdi, in forza al Comando provinciale di Latina.

Complessivamente sono state sottoposte a controllo dieci attività commerciali, 40 lavoratori dipendenti e sono state rilevate tre infrazioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale e per la presenza di un lavoratore irregolare. Nel corso dell’attività, sono stati anche effettuati controlli a contrasto della contraffazione, dei traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino. I finanzieri hanno inoltre proceduto a controlli per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono stati identificate, a vario titolo, 66 persone e controllati 18 autoveicoli.