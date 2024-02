Accoltellato alla schiena durante una lite, caccia all'aggressore

Un uomo accoltellato alla schiena per una lite. E' accaduto ieri, 20 febbraio, aAnzio, in via del Melograno, nel quartiere Falasche del comune del litorale romano. La vittima, un cittadino italiano di 58 anni dipendente di una ditta di autospurgo, è in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L'aggressore, dopo aver ferito l'uomo con un coltello, si è allontanato in fretta e ha fatto perdere le tracce. All'origine dell'accoltellamento una lite scoppiata fra i due uomini. I carabinieri hanno raggiunto via del Melograno dopo una segnalazione arrivata al 112 e hanno avviato un'attività di indagine, coordinata dalla procura di Velletri, per risalire al responsabile.