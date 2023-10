Sedici chili di oppio nascosti in casa: maxi sequestro dei carabinieri

Ben 16 chili di oppio, sottoforma di bulbi già essiccati, sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio, che hanno arrestato un 47enne di nazionalità indiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Drante un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga, i militari dell'aliquota operativa hanno notato uno scambio sospetto tra il cittadino straniero e un altro giovane nei pressi di via Sezze, ad Anzio. I carabinieri hanno deciso di pedinare il 47enne, seguendolo fino a una piccola villetta, dove è poi risultato risiedere. Qui hanno eseguito una perquisizione scoprendo e sequestrando 16 chili di oppio nascosti all'interno di tre sacchi della spazzatura e suddivisi in circa 150 piccoli sacchetti. Sequestrata nel corso del blitz anche una piccola agenda in cui erano riportati conti e nomi, ritenuti riconducibili a un'attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno arrestato il cittadino indiano e lo hanno trasferito nella casa circondariale di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria.