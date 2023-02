Vandali in azione: imbrattata la sede della Cgil

Nella notte tra venerdì e sabato la sede della Cgil di Anzio è stata oggetto vandalizzata, con le mura esterne imbrattate con simboli no vax e altre scritte contro il sindacato. Come riporta Roma Today, il sindacato ha denunciato l'accaduto.

"L'ennesimo che colpisce le sedi della Cgil - si legge in una nota - a partire dall'attacco squadrista dell'ottobre 2021 alla sede Cgil mazionale e crediamo che questi fatti non vadano sottovalutati. Le camere del lavoro sono la casa dei lavoratori e questi atti vandalici, nella loro vigliaccheria, sono rivolti a indebolire i diritti e i valori che sono alla base della nostra democrazia". "Una fase così complicata a livello economico e sociale può essere facilmente strumentalizzata da gruppi estremisti e violenti, alimentando fascismi vecchi e nuovi. È perciò necessario l'impegno di tutte le forze democratiche per contrastare queste tendenze e rafforzare la coesione sociale", conclude il sindacato.