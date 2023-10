Percepivano il reddito di cittadinanza ma avevano società e barche a vela

Conclusi i controlli della stagione estiva, le Fiamme gialle aeronavali di Civitavecchia stanno analizzando i dati fiscali raccolti in mare durante gli oltre 1600 controlli di polizia svolti dalle unità navali nel 2023. Sottoposte a controlli incrociati le posizioni fiscali degli armatori delle imbarcazioni da diporto, utilizzando le banche dati informatiche a disposizione della Guardia di finanza per verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni tributarie presentate dai soggetti e dai loro familiari con il tenore di vita reale.Grazie a queste verifiche sono stati individuati otto soggetti che hanno reso dichiarazioni false durante la presentazione delle domande per avere il Reddito di cittadinanza. In particolare sono state omesse informazioni circa il possesso di imbarcazioni da diporto, anche nell’ambito dello stesso nucleo familiare, e in alcuni casi anche di numerose partecipazioni societarie tra coniugi.

Ad Anzio l’indagine approfondita attraverso la consultazione delle banche dati informatiche, nei confronti dei soggetti controllati in mare, ha permesso di individuare un percettore della misura di sostegno al reddito che aveva omesso di indicare, nelle dichiarazioni sostitutive uniche, rilevanti partecipazioni societarie costituenti il patrimonio mobiliare e aveva inoltre omesso di comunicare la variazione occupazionale di un componente familiare relativamente a un rapporto di lavoro intrapreso mentre percepiva il sussidio. L’attività d’impresa, operante nel settore della vendita al dettaglio, svolta in forma di partecipazione dall0uomo, è stata individuata grazie all’incrocio di dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo e dalle informazioni assunte dai vari social network. Il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente e all’Inpsper il recupero delle somme indebitamente ottenuto, pari complessivamente a 45.000 euro.

In un altro caso caso, le Fiamme gialle aeronavali della stazione navale di Civitavecchia, sottoponendo a controllo in mare un cittadino italiano proprietario un’imbarcazione a vela con bandiera belga, riscontravano che il soggetto, era riuscito a ottenere il Reddito di cittadinanza trasferendo la nazionalità dell’imbarcazione da italiana ad estera. I militari lo hanno quindi segnalato alla Procura di Civitavecchia che ha disposto il sequestro per equivalente di due conti correnti, un autocarro e dell’imbarcazione a vela.