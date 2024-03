Fermato dalla polizia, in casa nascondeva pistole e fucili: 23enne insospettabile finisce in manette

Fermato nel corso dei controlli Alto impatto che la sera del 13 marzo hanno interessato la città di Aprilia e trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di una pistola giocattolo che nascondeva in auto. In casa però è stato scoperto un arsenale.

Agli arresti è finito un 23enne, insospettabile e incesurato, sul quale sono in corso serrate indagini della polizia. Gli agenti lo hanno fermato in via Carroceto nel corso del servizio straordinario di controllo pianificato dalla prefettura nella città di Aprilia. Trovati coltelli e l'arma giocattolo nell'abitacolo del veicolo, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche e di perquisire anche l'abitazione del giovane.

Così, nel corso dell'accertamento, sono spuntate altre armi. Gli agenti di polizia hanno infatti scoperto e sequestrato sei pistole e un fucile ad aria compressa. Il giovane è stato arrestato e ora le indagini proseguono per comprendere se sia inserito in ambienti criminali o se custodisse le armi per conto di qualcuno.