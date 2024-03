Controlli a tappeto in città: sanzioni per migliaia di euro, sequestro di cibi e attività sospese

Il 13 marzo serata di controlli Alto impatto ad Aprilia. Il territorio è stato pattugliato dal personale della guardia di finanza (qui il bilancio delle verifiche), dei carabinieri e della polizia, impegnato in un vasto monitoraggio della circolazione stradale e degli esercizi commerciali.

I controlli dei carabinieri: multe per migliaia di euro, sequestri e attività chiuse

Per quanto riguarda il bilancio dell'Arma, il personale del Nas ha elevato 3mila euro di sanzioni al titolare di un'industria dolciaria per gravi carenze igienico sanitarie e ha disposto la chisura dell'attività commerciale con contestuale sequestro di 1.500 chili di prodotti non tracciati, scaduti o mal conservati. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà dal gruppo dei carabinieri forestali per scarico di acque reflue non autorizzato, con un'ulteriore sanzione amministrativa per 2.500 euro e la contestazione della violazione amministrativa per mancanza del registro di carico e scarico di rifiuti per oltre 3mila euro. Il personale del nucleo forestale di Cisterna ha inoltre contestato un cittadino del Bangladesh, titolare di un autolavaggio di via del Commercio, un'analoga sanzione da 3.333 euro per mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti, mentre i militari del Nas hanno disposto la chiusura di un'attività commerciale per gravi carenze sotto il profilo igienico e sanitario.

I controlli alla circolazione stradale hanno poi consentito di identificare 121 persone e di fermare 82 veicoli, elevando due sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 346 euro. I militari hanno inoltre controllato 19 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari.

Il monitoraggio della polizia: due denunce per porto abusivo di armi

Le pattuglie della polizia di Stato di Latina e Cisterna e due equipaggi del reparto Prevenzione crimine del Lazio hanno invece effettuato specifiche attività di controllo nei quartieri centrali della città di Aprilia, con particolare attenzione alle aree più a rischio di degrado. Numerosi i posti di controllo in vari punti della città, che hanno consentito alla polizia di identificare 190 persone molte delle quali con precedenti. Le verifiche del personale hanno riguardato anche il rispetto delle norme del codice della strada, con controlli ad oltre 130 veicoli e con nove sanzioni amministrative elevate. Sempre attivi anche i controlli finalizzati a verificare la regolarità della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio, con l'identificazione di 22 soggetti di nazionalità straniera, risultati tutti regolari. Accertamenti amministrativi hanno poi riguardato due esercizi commerciali della zona che non hanno tuttavia fatto emergere irregolarità. Gli agenti hanno però denunciato due persone per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Uno dei due aveva un coltello a serramanico nascosto nel cruscotto dell'auto, l'altro è stato trovato in possesso di una spranga di ferro.

I servizi ad Alto Impatto, svolti sul territorio della provincia pontina, proseguiranno nel corso delle prossime settimane.