Proseguono i servizi interforze “Alto Impatto” che nelle ultime settimane sono stati programmati anche in città diverse dal capoluogo pontino. Nel pomeriggio di ieri è stata di nuovo la volta di Aprilia dove i finanzieri del comando provinciale, sotto l’egida della Prefettura e in sinergia con polizia e carabinieri, hanno effettuato nuovi controlli finalizzati soprattutto ad accrescere, anche sotto il profilo economico-finanziario, la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo le fiamme gialle, con la collaborazione anche dei militari delle componenti specialistiche Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi”, hanno monitorato nuovamente il territorio di Aprilia con posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona. In totale sono state controllate due attività commerciali per verificare l’eventuale presenza di lavoratori in nero o irregolari e gli accertamenti sono stati effettuati sulla posizione in particolare di tre dipendenti. Ulteriori verifiche hanno interessato anche la commissione di eventuali violazioni in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, per individuare l’eventuale messa in vendita prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni e a volte pericolosi per la salute del cittadino. In totale sono stati sequestrati circa 400 prodotti non sicuri.

Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e nel settore del contrabbando di carburante. Nel corso dei posti di blocco sono state poi identificate 26 persone e sono stati controllati 7 veicoli riscontrando violazioni al codice della strada. Nel bilancio finale anche il sequestro amministrativo di un’auto e il ritiro di una patente di guida.