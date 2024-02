Fugge all'alt, scatta l'inseguimento: l'auto piena di arnesi da scasso

Di fronte all'alt dei carabinieri l'auto è fuggita proseguendo la sua corsa. All'interno sono stati scoperti arnesi da scasso. Un 25enne di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri del Norm - sezione radiomobile di Aprilia che lo hanno inseguito e bloccato, mentre il complice, alla guida dell'auto, è ancora ricercato.

L'auto non si è fermata al posto di blocco dei militari e si è è data alla fuga La pattuglia si è messa quindi all'inseguimento fino a quando, in una via poco lontana dal centro cittadino, ha finito la sua corsa contro il cancello di una proprietà privata. A quel punto il conducente è riuscito a scendere e a scappare a piedi, mentre il passeggero, un cittadino rumeno classe '99, già sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla pg di Aprilia, è stato bloccato dopo una colluttazione con i militari.

All'interno del veicolo una grande quantità di arnesi da scasso, tutti sottoposti a sequestro. I militari del comando territoriale di Aprilia stanno ora svolgendo una serie di attività investigative per accertare se il 25enne arrestato e il suo complice in fuga siano responsabili di furti e rapine consumati sul territorio negli ultimi giorni.