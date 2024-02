Rapine in serie ad Aprilia dove solo in poche ore nella giornata di ieri, mercoledì 7 febbraio ne sono state messe a segno tre. Dopo il colpo all’ufficio postale di via Marconi nel pomeriggio, e dopo che nella mattinata in centro era stato rapinato un imprenditore della zona, i malviventi sono entrati di nuovo in azione in serata, prendendo di mira la farmacia Montarelli.

Un bottino esiguo, di circa 300 euro, quello portato via da due banditi che nel tardo pomeriggio hanno fatto irruzione nell’attività con il volto travisato e armati di coltello. Così, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare l’incasso. Poi la fuga. Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale che hanno subito avviato le indagini per risalire ai due rapinatori. Si cercano anche eventuali analogie per capire se gli autori dei colpi possano essere gli stessi.

Ma è ancora presto per avere un quadro ben delineato della situazione. Sempre nel pomeriggio di ieri un uomo ha messo a segno il colpo nell’ufficio postale scappando con circa 1.200 euro e solo qualche ora prima vittima dell’azione di un malvivente era stato un imprenditore della zona. In circa 24 ore, poi, tra lunedì e martedì, due rapine sono state consumate ai danni altrettanti negozi di tabacchi in via go Foscolo e in via De Gasperi; in entrambi i casi i banditi avevano agito armati di coltello.

L’attività dei carabinieri del Reparto Territoriale va avanti senza sosta per dare un nome e un volto ai responsabili e per dare una pronta risposta anche ai cittadini. Solo due giorni fa proprio per affrontare il tema delle sicurezza inc queste settimane delicate per Aprilia, c’era stato un incontro tra il sindaco Lanfranco Principi e gli stessi militari dell’Arma.