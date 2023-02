Neonato morto in culla, disposta l'autopsia per chiarire le cause

E' stata disposta l'autopsia sul corpo del neonato morto nella giornata di domenica nella sua abitazione. Una tragedia che sconvolto la comunità di Aprilia e quella di Fossignano, la zona cittadina in cui vive la famiglia del piccolo. Il corpicino del bambino si trova ora al cimitero cittadino in attesa che venga effettuato un esame autoptico che aiuterà forse a comprendere le cause di questo decesso improvviso, che sembra da ricondurre al fenomeno della cosiddetta "morte in culla", che colpisce purtroppo un neonato su 2mila.

Sconvolta la famiglia del piccolo. I genitori, due ragazzi di poco più di 20 anni, avevano messo il bambino a dormire nella sua culla ma poco dopo si sono accorti che non respirava più. Disperati, hanno allertato il 118 ma all'arrivo dei soccorsi, con un'eliambulanza pronta a un trasferimento rapido in un ospedale, purtroppo non c'è stato nulla da fare.