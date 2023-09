Botte e minacce di morte alla moglie: divieto di avvicinamento per un uomo violento

Nell'ambito delle strategie di contrasto dei reati legati alla violenza di genere e di controllo del territorio, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, attraverso il personale della stazione di Campoverde, ha eseguito una misura di divieto di avvicinamento a carico di un cittadino indiano residente nella zona.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente. Come ricostruito nel corso dell'attività investigativa, circa un anno l'uomo aggrediva fisicamente la consorte e la minacciava di morte. Episodi ripetuti e spesso acuiti dall'abuso di bevande alcoliche, tanto da costringere la donna a rivolgersi ai carabinieri. I militari hanno dunque accolto la vittima e ricostruito grazie alla sua testimonianza la situazione vissuta in casa. La vittima è stata affidata a un percorso di recupero anche grazie alle realtà e alle associazioni presenti sul territorio che lavorano proprio per sostenere le vittime di violenza. All'uomo è stato invece imposto un divieto di avvicinamento.