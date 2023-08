Ferita a una gamba da colpi di arma da fuoco: indagini serrate per risalire al movente

E' stata raggiunta da un colpo di pistola alla gamba mentre era in strada, in una zona alla periferia di Aprilia. Un caso su cui indagano i carabinieri del reparto territoriale diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, che cercano di raccogliere elementi utili che possano indirizzare le indagini su una pista precisa, a partire dal racconto della vittima, una donna di 34 anni.

Tutto è accaduto all'alba di sabato. Intantato la ragazza è stata sottoposta a un intervento chirurgico e si trova ora fuori pericolo. Dopo il ferimento era riuscita a raggiungere, probabilmnte con l'aiuto di qualcuno, il pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, da lì era stata in seguito trasferita in ambulanza al Goretti, dove è stata operata. Sull'indagine c'è al momento il più stretto riserbo, i carabinieri non escludono nessuna pista compresa quella di un movente legato alla droga.