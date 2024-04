Tenta di farsi consegnare buoni fruttiferi dal nonno 90enne e lo minaccia con un cacciavite

Ha malmenato il nonno 90enne cercando di estorcergli del denaro di alcuni buoni fruttiferi che a sui avviso gli spettavano di diritto. Così un 28enne è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Aprilia con l'accusa di maltrattamenti e tentata estorsione. Il ragazzo si era presentato nell'abitazione dell'anziano e aveva iniziato a urlare "Voglio i soldi" colpendolo per poi afferrare un cacciavite puntandoglielo alla gola.Voleva i buoni fruttiferi e alcuni oggetti in ora che appartenevano al padre deceduto ma il nonno è riuscito a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il nipote.

Questa mattina S.D., queste le sue iniziali, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paoloni per l'udienza di convalida. Assistito dall'avvocato Amleto Coronella il 28enne ha risposto alle domande spiegando che si era recato in casa del nonno per avere dei chiarimenti circa i buoni e gli oggetti che gli appartenevano. A conclusione dell'udienza il magistrato ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.