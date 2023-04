Il prefetto Falco in visita al reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia

Nell'ambito delle celebrazioni per la giornata della Liberazione, ieri, 25 aprile, il prefetto di Latina Maurizio Falco si è recato in visita al Reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia intrattenendosi con i militari in segno di vicinanza all'Arma. Un momento di saluto ma anche un'occasione per rinsaldare il legame che unisce l'ufficio di Governo territoriale ai carabinieri del comando provinciale di Latina, in un territorio caratterizzato da un elevato carico operativo.

Nel corso dell’incontro con il personale, il prefetto si è rivolto ai militari presenti esprimendo il suo compiacimento per l’attività svolta e anche per gli ottimi rapporti tra l'Arma e le altre istituzioni del territorio e la cittadinanza, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai carabinieri nell'azione di prevenzione e di presidio in un territorio vasto come quello di competenza del Reparto territoriale di Aprilia, che si estende anche nei comuni di Cisterna, Cori, Roccamassima, Bassiano, Norma e Sermoneta, coprendo dunque un territorio di 535 km2 dove risiedono più di 136.000 persone.