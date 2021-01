Aprilia: malore in auto per il comandante della Stradale, Corradini ricoverato in ospedale

Soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti dove è stato operato d’urgenza

Nella foto il comandante Corradini insieme al sindaco di Aprilia durante una premiazione in Comune

E’ ricoverato in ospedale il comandante del distaccamento di Aprilia della polizia stradale Massimiliano Corradini: l'ispettore superiore dopo aver accusato un malore mentre si trovava in auto e stava tornando a casa è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso il Goretti di Latina. Qui, come riporta questa mattina l’edizione locale de Il Messaggero, è stato operato d’urgenza.

Il comandante Corradino stava percorrendo la Pontina mentre rientrava a casa da Aprilia quando ha accusato un malore; prontamente è riuscito ad accostare. L’allarme è scattato dopo che i familiari non lo ganno visto rientrare e la sua vettura è stata intercettata dai suoi stessi colleghi lungo la 148.

Soccorso, l’ispettore è stato trasferito presso l’ospedale Santa Maria Goretti in condizioni gravi e ricoverato nel reparto di rianimazione prima di essere operato d’urgenza. Tutti gli uomini e le donne della polizia stradale si sono stretti intorno alla sua famiglia; l’augurio è quello di rivederlo al più presto al comando.