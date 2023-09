"Ti ammazzo": picchiata e minacciata per mesi dall'ex geloso

Ha più volte alzato le mani sull’allora fidanzata e quando lei ha interrotto la relazione per il comportamento violento di lui ha cominciato a tormentarla in tutti i modi, soprattutto minacciandola.

Così i carabinieri di Aprilia, città nella quale vivono entrambi, lo hanno arrestato con l’accusa di stalking e maltrattamenti. Protagonista un 36enne di nazionalità romena denunciato dalla sua ex ragazza 21enne che ha raccontato in maniera dettagliata come a partire da ottobre dello scorso anno il ragazzo l’abbia tormentata e intimidita per la sua esagerata gelosia. “Ti ammazzo, te e la tua famiglia”, “Sei una putt…na”, “Ti Taglio le mani” sono solo alcune delle frasi che le ha rivolto nel corso dei mesi oltre ad averla picchiata in più di una occasione.

Una brutta storia di violenza che si è conclusa con l’arresto del 36enne che questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pier Paolo Bortone per l’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Giovanni Codastefano l’uomo è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.