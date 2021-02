Perquisizioni dei carabinieri: trovate armi detenute illegalmente. Un arresto

I carabinieri della stazione di Campoverde, ad Aprilia, insieme al personale del nucleo cinofili di Roma, ha arrestato un 47enne originario di Marino, in provincia di Roma, per detenzione illegale di arma clandestina e detenzione illegale di arma comune.

In seguito a una perquisizione domiciliare eseguita dai militari, l'uomo è stato trovato in possesso di un revolver calibro 32 con matricola abrasa, una pistola calibro 6 a canna liscia per lancio di razzi da segnalazione e di un bilancino e altro materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. L'arrestato è stato sottoposto al regime dei domiciliari.