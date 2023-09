Picchiano una prostituta per rapinarla, la notte violenta del branco

Sono partiti da Aprilia per Roma e lì hanno picchiato una prostituta nel tentativo di rapinarla ma non ci sono riusciti e sono tornati a casa ma la loro latitanza è durata poco perché a distanza di poche ore sono stati individuati, rintracciati e arrestati dagli agenti della Squadra mobile della capitale.

Protagonisti della violenta aggressione cinque ragazzi giovanissimi di età compresa tra i 19 e i 21 anni che hanno concluso la loro serata romana all’Eur prendendo di mira una prostituta nella zona del laghetto. Il gruppo l’ha avvicinata in piazza Pakistan, all'altezza di via Cristoforo Colombo, e l’ha aggredita armato di un bastone e di una pistola giocattolo: la donna però ha reagito e anche grazie all’intervento di un passante è riuscita ad evitare la rapina e i ragazzi hanno prima esploso alcuni colpi in aria con la scacciacani poi sono fuggiti imboccando la Pontina. Nel frattempo gli agenti della Mobile li avevano identificati e una volta arrivati ad Aprilia li hanno arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso: sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani e un manganello telescopico, entrambi sequestrati.

I cinque giovanissimi sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida: nessuno di loro ha risposto alle domande del magistrato e si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. A conclusione della camera di consiglio il magistrato ha convalidato il fermo confermando il regime di arresti domiciliari. Il fascicolo del procedimento è destinato a essere trasferito nei prossimi giorni al Tribunale di Roma competente territorialmente.