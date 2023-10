Si ritrova un serpente in casa: allertati i carabinieri forestali

Si è ritrovata un serpente dentro casa e, allarmata, ha chiesto subito l'intervento dei forestali. E' quanto accaduto a una cittadina residente nel comune di Aprilia. La segnalazione ha fatto immediatamente attivare i militari Cras del reparto carabinieri Biodiversità di Fogliano che hanno raggiunto l'abitazione della signora ed effettuato un accurato sopralluogo in tutti gli ambienti.

Il serpente è stato ritrovato dai forestali nascosto all'interno di una cassetta elettrica Si tratta di un serpente appartenente alla famiglia "biacco, coluberviridiflavus”, una specie in realtà non velenosa. La casa è stata messa in sicurezza e il rettile è stato catturato e introdotto di nuovi nel suo ambiente, vicino a un corso d'acqua.