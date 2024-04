Operazione "Dark Side", così interravano illecitamente i rifiuti nella cava

A distanza di quasi un anno dalla precedente udienza è ripreso oggi davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina il processo a carico delle persone convolte nell’indagine della Dda denominata "Dark Side" che nel 2017 aveva portato ad una serie di arresti per lo smaltimento illecito di rifiuti in una ex cava in località Tufetto ad Aprilia.

Sul banco degli imputati ci sono l’imprenditore di Aprilia Antonino Piattella, il figlio Riccardo, la moglie Roberta Lanari e altre dieci persone - tra cui imprenditori delle province di Latina e Roma - chiamate a rispondere a vario titolo di associazione a delinquere al traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Secondo gli investigatori della Squadra mobile di Latina era in corso un trasporto illegale di rifiuti tossici che venivano conferiti in orario notturno nel sito di Aprilia e immediatamente interrati nell'area di via Corta, attraverso pale meccaniche. Il tutto certificato da una serie di rilievi fotografici e immagini satellitari. Nell’area erano state realizzate alcune buche all'interno delle quali venivano sversati rifiuti solidi urbani, di rifiuti da costruzione e demolizione e di rifiuti pericolosi. A gestire la discarica abusiva l'imprenditore Antonino Piattella e il figlio Riccardo ai quali erano stati sequestrati beni e aziende. L'attività criminale ha consentito nel tempo di procurare elevatissimi profitti sia ai conferitori, che aggiravano i canali ufficiali, sia ai gestori del sito non autorizzato. Questi ultimi riuscivano infatti a sottrarre al fisco le somme percepite, mentre le aziende di smaltimento che scaricavano rifiuti hanno conseguito un notevole risparmio di spese evitando i costi per lo smaltimento a norma di legge.

Nell’udienza odierna è stato ascoltato uno degli investigatori della Squadra mobile che rispondendo alle domande del pubblico ministero Luigia Spinelli ha ricostruito le indagini condotte sulla cava. Poi il rinvio all’udienza del 10 ottobre quando saranno ascoltati gli altri testi dell’accusa.