Furti sulle auto: due uomini trovati con arnesi da scasso durante i controlli dei carabinieri

Trovati in possesso di arnesi atti allo scasso sono stati denunciati dai carabinieri: è accaduto a Terracina dove l’Arma ha intensificato l’attività di controllo del territorio a seguito dei numerosi furti sulle auto che sono stati messi a segno nell’ultimo periodo.

Durante uno di questi servizi, nei giorni scorsi i militari hanno proceduto al controllo di due uomini di 63 e 57 anni residenti nella zona dei Castelli romani, ed entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto in loro possesso strumenti atto allo scasso; circostanza che ha fatto scattare la denuncia nei confronti di tutti e due. Ma, spiegano dall’Arma, “in considerazione del luogo in cui si trovavano e delle censure a loro carico” è stato eseguito anche il foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per tre anni nel comune di Terracina.