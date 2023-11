Anziana trovata legata e imbavagliata nel cimitero, due arresti. Ma è mistero sul movente

Due uomini sono stati per la violenta aggressione subita da un’anziana all’interno del cimitero di Anzio dove era stata trovata ferita legate e imbavagliata. Una svolta nelle indagini che procedono però ancora nel più stretto riserbo. Resta il mistero, infatti, sul movente di quella brutale aggressione che aveva lasciato tutti sconvolti.

L’unico punto fermo al momento, come riporta RomaToday, è l’arresto di due uomini italiani operato dalla squadra mobile di Roma al lavoro di concerto con la procura di Velletri.

I fatti risalgono al 25 ottobre scorso quando, nel pomeriggio, la donna è stata trovata con le mani legate e imbavagliata all’interno del cimitero da un dipendente che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto erano arrivati i poliziotti della squadra mobile di Roma che hanno subito avviato le indagini. La zona interna al cimitero, dove si è verificata l’aggressione, non dispone di videosorveglianza, ma telecamere sarebbero presenti negli svincoli vicini alla struttura, e anche da quelle immagini si spera di ottenere elementi utili.

La pista più battuta in un primo momento era stata quella della rapina, anche se cruenta; pista che con il passare dei giorni ha perso di spessore. L’ipotesi potrebbe essere quella del depistaggio da parte di chi ha aggredito l’anziana; i due uomini arrestati al momento non parlano e restano tanti gli interrogativi ancora senza risposta.

Non viene scartata l’ipotesi che la donna potesse conoscere i suoi aggressori; appena soccorsa la vittima aveva raccontato ai poliziotti di non ricordare niente. Secondo lei qualcuno l'avrebbe scambiata per un'altra persona, perché "volevano proprio ammazzarmi", aveva riferito. Ma, secondo quanto trapela da fonti investigative, i sospetti si starebbero concentrando proprio nell'ambito dei rapporti familiari della donna anche se si lavora anche sul possibile coinvolgimento di altre persone.

Si continua dunque a indagare.