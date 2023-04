Vittorio Iacovacci e Luca Attanasio uccisi in Congo: condanna all'ergastolo per i sei imputati

Sono state condannate all'ergastolo le sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, tutti uccisi in un attentato avvenuto a febbraio del 2021. La procura militare di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei. Il tribunale ha anche riconosciuto all'Italia un risarcimento equivalente a due milioni di dollari "in via equitativa", ossia stabilito dalla corte, a carico dei condannati. La sentenza è stata letta oggi, 7 aprile, in una seduta pubblica presso il carcere militare di Gombe, un quartiere della capitale congolese.

Cinque gli imputati alla sbarra, mentre un sesto è tuttora ricercata. L'accusa aveva chiesto la pena di morte, che tuttavia nel Paese non si applica da 20 anni e viene di fatto commutata in una sentenza all'ergastolo. La difesa aveva chiesto invece un'assoluzione per non aver commesso il fatto o almeno per dubbi sulla responsabilità degli accusati. Gli arrestati, dopo le prime ammissioni, si erano poi dichiarati innocenti sostenendo di essere stati spinti a confessare con la violenza, circostanza questa negata dall'accusa. L'Italia, parte civile e Paese fortemente contrario alle esecuzioni, aveva chiesto che venisse inflitta una giusta pena detentiva.

l 43enne Attanasio, il carabiniere Iacovacci, originario di Sonnino, e l'autista Milambo erano stati uccisi da colpi di arma da fuoco nel corso di un'imboscata tesa da criminali a un convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) che viaggiava in un'area ad alto rischio per la presenza di decine di milizie. Processati per omicidio, associazione a delinquere e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, i sei congolesi durante il processo sono stati descritti dall'accusa come componenti di una "banda criminale" dedita alle rapine di strada e che voleva rapire l'ambasciatore a scopo di riscatto ma che poi l'ha ucciso insieme ai suoi collaboratori.