Controlli del Nas nei locali pubblici: due sanzioni per carenze igienico sanitarie

Un'azione congiuta dei carabinieri della stazione di Bassiano e dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina ha permesso nella giornata di ieri di procedere a un controllo ispettivo in alcuni esercizi commerciali del paese lepino e anche un circolo privato.

Nel corso dell'attività sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2mila euro per carenze igienico sanitarie riscontrate in altrettanti locali oggetto dell'ispezione.

Il servizio è stato programmato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia con la collaborazione dei reparti speciali dell'Arma e del Nas e ha riguardato in particolare il controllo di alimenti e bevande con l'obiettivo di verificare e garantire la conformità dei prodotti somministrati al pubblico e il rispetto delle disposizioni per prevnire i rischi per la salute pubblica.