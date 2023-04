Ritrova e riabbraccia il suo cane smarrito da un mese e mezzo: la storia di Francesca e Pepe

Dopo un mese e mezzo ha potuto riabbracciare il suo cane che si era smarrito. E’ la storia a lieto fine di Francesca e del suo Pepe che si era perso da Maenza a febbraio ed è stato ritrovato a Ceccano nei primi giorni di aprile. Il tutto grazie ai social.

A raccontare la storia è Antonio Visca su FrosinoneToday. Da quando si era smarrito, Francesca ha disperatamente cercato il suo Pepe; ricerche che si era concentrate soprattutto nella zona di Maenza e in quelle limitrofe; mai, infatti, avrebbe potuto pensare che il suo cagnolino potesse trovarsi a circa 30 chilometri di distanza, in un territorio così lontano dove cercare rifugio e cibo.

In questo mese e mezzo, fortunatamente, Pepe ha trovato tante volontarie che si sono prese cura di lui, con diverse attività del posto che si sono attivate donandogli un posto per ripararsi e rifocillarsi. Il cucciolo era stato adottato anche da una famiglia che lo aveva portato a casa, ma Pepe proprio non voleva saperne di restare in quelle mura, perché era alla ricerca della sua padrona. Vano si è rivelato anche il tentativo di un’associazione che si occupa di randagi a cui le volontarie si sono rivolte ma senza riuscire ad tenere il giusto aiuto. Fino quando una di loro non ha pubblicato un post social su un gruppo nazionale dedicato al cane scomparsi permettendo così Pepe e Francesca di riabbracciarsi.

Il loro incontro è stato condito da tanta felicità da parte del cagnolino e di commozione da parte della ragazza. E così dopo le feste e tante carezze, Pepe ha potuto riaddormentarsi sulle gambe della padroncina. E poi è stato riportato nella sua casa.