Resta in carcere Davis Coluzzi, il 29enne di Cisterna arrestato per avere aggredito e picchiato il comandante della Guardia di Finanza Mario Serra, impegnato in alcuni controlli con altri militari delle Fiamme gialle che stavano operando in borghese.

Il ragazzo questa mattina è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari e lesioni. I finanzieri si trovavano in zona “Residenza del Gallo”, nel quartiere di San Valentino e stavano facendo alcune fotografie su un immobile confiscato quando Coluzzi si è affacciato da un balcone ed ha iniziato ad insultarli pesantemente nonostante si fossero qualificati. Poi è sceso in strada e ha colpito il comandante con un pugno sul volto provocandogli la frattura del setto nasale. Serra è riuscito comunque a chiamare i rinforzi e sul posto sono arrivate due volanti del Commissariato: gli agenti hanno così bloccato il giovane.

Questa mattina in aula il 29enne ha preso la parola e ha raccontato di essere stato lui vittima di una aggressione fisica da parte dei militari ma il pubblico ministero ha chiesto oltre che la convalida del fermo anche la custodia cautelare in carcere alla luce di un lungo elenco di precedenti – tra i quali condanne per rapina e detenzione di armi – e del fatto che nonostante si trovasse agli arresti domiciliari è uscito di casa per aggredire il comandante della Finanza. A conclusione di una lunga camera di consiglio il giudice ha accolto in pieno la richiesta dell’accusa sottolineando la necessità di una misura cautelare in carcere visti i gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di tutelare la collettività e i trascorsi di Coluzzi. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e il processo per direttissima è stato rinviato.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, a nome dell'amministrazione comunale, ha espresso solidarietà a Serra, per l'aggressione subita mentre svolgeva un'attività di controllo del territorio, condannando fermamente l'atto di violenza di cui è rimasto vittima.

"Il luogotenente Serra - commenta il primo cittadino di Cisterna - è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti attoniti e rammaricati questa mattina nell’apprendere quanto è avvenuto. A lui, a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine va la nostra vicinanza e il ringraziamento per il costante e operoso lavoro, a sostegno della nostra comunità".