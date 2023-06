Il comandante della guardia di finanza aggredito durante un controllo

Il comandante della guardia di finanza di Cisterna aggredito in strada durante un controllo. Mentre i finanzieri erano impegnati in un servizio sul territorio, alle porte della città, uno dei residenti della zona ha cominciato a inveire e ad offenderli per poi passare a una vera e propria aggressione fisica. Il giovane è infatti sceso in strada e ha sferrato un pugno al volto al militare. Il ragazzo è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ora su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantiini che, a nome dell'amministrazione comunale, esprime solidarietà al comandante della guardia di finanza, luogotenente Mario Serra, per l'aggressione subita mentre svolgeva un'attività di controllo del territorio, condannando fermamente l'atto di violenza di cui è rimasto vittima.

"Il luogotenente Serra - commenta il primo cittadino di Cisterna - è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti attoniti e rammaricati questa mattina nell’apprendere quanto è avvenuto-. A lui, a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine va la nostra vicinanza e il ringraziamento per il costante e operoso lavoro, a sostegno della nostra comunità".