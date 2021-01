Pregiudicati dalla Spagna a Cisterna, sequestrata un'auto intestata a prestanome

Intervento della Polizia municipale: multa ai due occupanti con precedenti per furto anche per violazione delle misure anti-Covid

Nella mattinata di venerdì una pattuglia della Polizia Locale di Cisterna ha intercettato una Fiat Bravo segnalata quale veicolo in uso a pregiudicati. Al momento del controllo venivano identificati due cittadini romeni residenti in Spagna nei confronti dei quali gravano diversi precedenti per furto commessi in diverse parti d’Italia.

I due, un uomo del 1998 e una donna del 2001, fanno peraltro parte della stessa famiglia degli autori del furto di un orologio di valore in Toscana individuati nel giugno 2020 a Cisterna. Dai controlli la Fiat è risultata di una società con sede a Vignola, in provincia di Modena, che conta oltre 180 veicoli intestati ma cessata dal 2008. Dunque il veicolo era fittiziamente intestato allo scopo di aggirare i controlli e rendere irrintracciabile il reale responsabile della circolazione.

Gli agenti di Cisterna hanno provveduto al sequestro del veicolo a cui farà seguito la radiazione d’ufficio, mentre i due occupanti del veicolo sono stati sanzionati anche per la violazione delle misure di prevenzione in tema di Covid-19 essendosi recati nel Comune di Cisterna senza un valido motivo in vigenza della zona arancione.