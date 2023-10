Lavori conclusi su Ponte Moscarello: sarà riaperto al transito dopo il collaudo

Conclusi prima del previsto i lavori per la manutenzione e il consolidamento del Ponte di via Moscarello. Ne dà notizia l'amministrazione comunale di Cisterna, che nei giorni scorsi ha organizzato un sopralluogo da parte dell'assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli e del Rup Paolo Valeri per verificare lo stato del cantiere e i lavori effettuati.

Gli interventi hanno consentito il consolidamenteo del solaio esistente con una nuova gettata di cemento armato e tiranti in acciaio fissati sulle spallette del ponte. E' stata effettuata la pulizia del letto del fosso in corrispondenza del ponte e ridefiniti e consolidati gli argini con blocchi di pietra gabbionata, sono state realizzate nuove canalizzazioni laterali di raccolta delle acque per farle confluire nell’alveo principale ed è stata riasfaltata la pavimentazione del ponte e dei tratti che lo precedono in entrambe le direzioni.

"Nonostante l’imprevista interruzione a causa del ritrovamento di una serie di ordigni bellici inesplosi, circa 400 cartucce da 227gr di Tnt (cariche da demolizione) di nazionalità Usa, e il necessario intervento di bonifica da parte del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta – afferma l’assessore Santilli - i lavori sono ripresi appena possibile e portati a termine. Per la riapertura al traffico occorrerà attendere le prove di carico per il collaudo che si terranno nei prossimi giorni".