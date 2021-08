Corso della Repubblica contromano: automobilista bloccato e denunciato per guida in stato di ebbrezza

In occasione della riapertura della circolazione stradale su Corso della Repubblica a Cisterna, gli agenti della polizia locale hanno notato il conducente di un'auto, una Fiat Punto, che da via Manzoni ha imboccato proprio la strada di Corso della Repubblica in senso contrario, direzione Velletri.

L'improvvisa manovra è avvenuta infatti sotto gli occhi di due agenti che, a bordo dell'auto di servizio con lampeggianti accesi, sono riusciti dopo pochi metri a fermare il veicolo all'incrocio di via Roma. Il conducente, C.P.,una volta sceso dalla vettura si è rivolto agli agenti pronunciando frasi sconnesse e mostrando un evidente stato di alterazione per abuso di alcool.

L'uomo è stato quindi accompagnato presso il comando di polizia locale per gli accertamenti di rito e, sottoposto all’etilometro, ha confermato un alto tasso alcolemico. Nelle due prove previste, la strumentazione dava l’esito di 2,82 gr/litro alla prima prova e di 3,03 gr/litro alla seconda; ben oltre il doppio del limite consentito, fissato a 0,5 gr/litro. Gli agenti hanno quindi ritirato la patente di guida che verrà inviata al prefetto di Latina per stabilire il periodo di sospensione e hanno provveduto a una denuncia per guida in stato di ebbrezza.