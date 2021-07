Rubava denaro dalle casse automatiche di una lavanderia: scoperta e denunciata una guardia giurata

E' stato denunciato a Cisterna dalla polizia un 55enne di origine campana residente ad Aprilia. L'accusa è di furto aggravato ai danni di una lavanderia. L'uomo, che lavora come guardia giurata particolare in servizio in un istituto di vigilanza, ha disinnescato il sistema di allarme dell'esercizio commerciale e una volta all'interno ha portato via il denaro dalle casse automatiche delle macchine di lavaggio.

Il titolare della lavanderia, accortosi degli ammanchi di denaro, si è rivolto agli agenti della polizia di Stato, che hanno posizionato alcune telecamere nascoste nei locali della lavanderia. Grazie alle immagini acquisite, gli investigatori sono riusciti a riprendere la guardia giurata mentre si appropriava del denaro, al termine del turno di notte e mentre era ancora in divisa. Per lui, oltre alla denuncia per furto, è scattata anche la revoca dell’esercizio della professione di guardia giurata e del porto e detenzioni delle armi.