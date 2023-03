Francesco Mansutti, una folla per l'addio al ragazzo morto in un incidente sul lavoro

Una folla ha salutato questo pomeriggio a Cisterna, nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo, Francesco Mansutti, il 26enne di Latina morto in un tragico incidente sul lavoro la mattina del 16 marzo. Gremita la sala della chiesa, che non è riuscita a contenere tutti gli amici e i conoscenti del giovane. Alle 15 la bara ha fatto il suo ingresso fra gli striscioni dei compagni di squadra, vestiti di rosso come i colori della società di basket Virtus Pontinia in cui il giovane militava: "Ciao Francesco, per sempre uno di noi".

Il 26enne, laureato da poco alla Luiss, aveva iniziato da qualche tempo a lavorare nell'azienda di famiglia, la Campana srl, che si occupa della vendita all'ingrosso di mangimi. Proprio qui, giovedì mattina, un trattore adibito al trasporto dei prodotti, guidato da un operaio, lo ha travolto. E il ragazzo è morto sul colpo.

A rendergli l'ultimo saluto i familiari e i parenti, i tanti conoscenti della famiglia, molto nota nel capoluogo pontino, e poi i colleghi dell'università, gli amici, la sua fidanzata. In molti proprio questo pomeriggio, in occasione della cerimonia funebre, hanno raccontato pezzi della vita di Francesco, studente modello, sportivo, amato e benvoluto. La tragedia ha sconvolto le comunità di Latina e di Cisterna.

Ora sul tragico incidente è stata aperta un'inchiesta, che ha portato in questi giorni al sequestro del trattore e a specifici accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.