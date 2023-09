Ferito con due coltellate dalla moglie al culmine di un litigio: è grave

Al culmine di una lite ha afferrato un coltello e ferito con due fendenti il marito: questa la prima ricostruzione dei carabinieri di quanto accaduto nella serata di ieri, sabato 23 settembre, in una zona periferica di Aprilia. La donna, una 48enne, è stata arrestata dai militari e al momento è ricoverata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli dove è piantonata dai militari; gravi le condizioni del marito, anche lui di 48 anni, che è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

L’allarme è scattato nella serata di ieri e in via Saliceti, nella zona del quartiere Pantanelle, sono intervenuti i carabinieri del locale Reparto Territoriale. Secondo i primi accertamenti tutto sarebbe nato da un litigio tra i due coniugi, alla cui base ci sarebbe un disagio che arriva da lontano e al culmine del quale la donna ha colpito il marito con due coltellate all'addome che lo hanno gravemente ferito. Subito, infatti, le condizioni dell’uomo sono apparse molto delicate, trasportato d’urgenza in ospedale nella Capitale è stato sottoposto a un intervento e la sua prognosi è ancora riservata.

La donna, in stato confusionale, è stata soccorsa con un ambulanza e in stato di arresto è piantonata nel reparto psichiatrico del Noc. Le indagini dei carabinieri sono comunque ancora in corso per chiarire tutti i contorni della vicenda.