Controlli a tappeto: raffica di denunce. Locale multato per occupazione di suolo pubblico

Servizio straordinario di controllo nel comune di Formia finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati. I carabinieri dei reparti dipendenti della compagnia di Formia hanno denunciato diverse persone. Fra queste, un 42enne residente nel comune di San Sosti, in provincia di Cosenza, già gravato da precedenti di polizia, per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato notato mentre guidava facendo zig zag tra le due corsie di marcia mettendo in pericolo la sua incolumità e quella di altri automobisti. Il veicolo è stato fermato all’altezza della Tomba di Cicerone e i carabinieri hanno proceduto a controllo dei titoli di guida e del certificato assicurativo sottoponendo poi il conducente all'alcol test che ha dato esito positivo. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Nell'ambito degli stessi controlli, è stato denunciato anche un 34enne di Gaeta, titolare di un locale notturno, per occupazione abusiva di suolo pubblico. L'esercizio infatti occupava l'area antistante al locale, suolo pubblico, senza alcuna autorizzazione, per 37 metri quadrati, mediante una struttura portante in legno con altezza di 2,70 metri. Al proprietario è stato intimato di ripristinare l'area con lo smontaggio della struttura e di pagare una sanzione di 5mila euro, con relativa segnalazione al Comune di Formia per l'eventuale chiusura temporanea del locale per recidiva.

Altre otto denunce sono scattate a carico di altrettanti giovani, alcuni dei quali residenti tra le province di Caserta e Frosinone, trovati in possesso di piccole quantità e dosi di sostanze stupefacenti. I controlli dell'Arma hanno portato a fermare complessivamente 78 veicoli e a identificare 105 persone. Diciotto sono state le contravvenzioni al codice della strada elevate e due le patenti ritirate per guida pericolosa, 25 infine i controlli di persone già sottoposte a provvedimenti giudiziari.