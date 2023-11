Ispezioni del Nas sulla ristorazione itinerante: 40 chili di alimenti sotto sequestro

Carabinieri del Nas in campo per i controlli sulle attività di ristorazione itinerante. I militari, con il supporto delle stazioni territoriali dell'Arma, nei comuni di Sezze e di Fondi, hanno ispezionato alcuni furgoni organizzati per la vendita di alimenti e bevande.

Le verifiche hanno portato i carabinie a procedere al sequestro amministrativo complessivo di circa 40 chili di alimenti di vario tipo, in particolare formaggi, salsicce e verdure, e di 20 litri di vino. I prodotti alimentari erano in parte mancanti di documentazioni che attestava la tracciabilità, in parte conservati a temperatura non controllata. Nello stesso contesto, avendo anche rilevato violazioni al Codice della strada, è stato richiesto l'intervento dei colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Latina e del personale della polizia locale di Fondi. Entrambi i veicoli adibiti a ristorazione itinerante oggetto dei controlli sono stati trovati privi di revisione e uno dei conducenti inoltre non era in possesso dei documenti di guida.

Per queste ragioni sono state elevate sanzioni amministrative per circa 4mila euro ed è stata inoltrata una segnalazione alla Asl a carico dei titolari delle attività anche per aver adibito a deposito di alimenti un locale non autorizzato.