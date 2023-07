Chiede a una coppia che si era appartata di spostarsi: aggredito e picchiato finisce in ospedale

Brutale aggressione nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio a Norma. Un uomo di circa 60 anni è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, e una serie di fratture principalmente sul volto, dopo essere stato picchiato. A lanciare l’allarme sono stati i residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Secondo quanto appreso l’aggressione è scaturita in seguito alla discussione tra l’uomo e una coppia di giovani. Da quanto ricostruito dai carabinieri, infatti, i due ragazzi si erano appartati in cerca di un po' di intimità e avevano scelto una via che si trova comunque nel pieno centro del paese, in una zona non isolata e dove insistono delle abitazioni. Qui si stavano infatti scambiando delle effusioni, in maniera neanche troppo silenziosa; una scena che non è sfuggita all’uomo che stava rientrando a casa e ha chiesto loro di spostarsi.

Una richiesta che ha scatenato la reazione del ragazzo di 20 anni che si trovava all’interno della vettura; in poco tempo dalle parole si è passati alle mani e l’uomo è stato aggredito fisicamente e colpito ripetutamente. Allertati, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima poi trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane è stato invece bloccato dai militari e identificato. Di quanto accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria.