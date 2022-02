Traffico di droga, sette condanne per l'operazione 'Alba bianca 2019'

Si è concluso con sette condanne tra i cinque e gli undici anni e otto mesi di reclusione il processo a carico delle persone finite in carcere nell’ambito dell’operazione denominata “Alba bianca 2019” condotta dai carabinieri della stazione di Cori, della stazione di Cisterna e del Reparto territoriale di Aprilia che a febbraio dello scorso anno aveva portato all’esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia aveva scoperto un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti della quale facevano parte cittadini albanesi e italiani la cui base logistica era a Giulianello di Cori, considerato un luogo strategico perché al confine con la provincia di Roma e dotato di vie di accesso facilmente controllabili da parte dei componenti dell'organizzazione.

A Cori operavano i promotori del sodalizio, tre fratelli di nazionalità albanese, Elton Kanani, Algert Kanani e Alfred Belba, che gestivano l'attività illecita occupandosi di mantenere i rapporti con i fornitori dello stupefacente, di impartire disposizioni sulla vendita della droga, di supervisionare la cessione da parte dei pusher e di raccogliere il denaro provento dell'attività di spaccio. I tre fratelli inoltre individuavano le basi logistiche in cui nascondere e confezionare le dosi e reperivano, in Italia e in Albania, nuovi pusher da inserire nell'associazione per soddisfare le richieste dei clienti. Nel corso delle indagini era stato sequestrato più di un chilo di cocaina.

Ieri la conclusione del processo con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha riconosciuto l’esistenza dell’associazione a delinquere e condannato sette imputati.