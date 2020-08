Arrestato l'imprenditore Antonio Sciarretta, deve scontare una condanna definitiva a quattro anni e otto mesi

E' finito in carcere Antonio Sciarretta, 60enne imprenditore di Cori ed ex patron del Latina Calcio. L'uomo è stato arrestato questo pomeriggio nella sua villa tra Cori e Giulianello dagli agenti del Commissariato di Cisterna, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, in quanto deve scontare una condanna a quattro anni ed otto mesi di reclusione per un cumulo pene risultato di nove condanne penali, divenute ormai definitive.

L’uomo è stato giudicato colpevole di molteplici reati soprattutto in materia economico finanziaria – tra i quali una bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevanza del danno patrimoniale arrecato – sui quali hanno indagato gli uomini della Guardia di Finanza.

Al termine delle formalità di rito Sciarretta è stato portato presso la Casa Circondariale di Rebibbia a Roma.