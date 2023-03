Trovato il cadavere di una donna in un rudere nelle campagne: i proprietari lo stavano ristrutturando

Macabra scoperta nel comune di Cori, dove i proprietari di uno stabile hanno scoperto il cadavere di una donna nella cantina di una casa nelle campagne,lungo via Ninfina. La notizia è stata anticipata dal Messaggero. La donna aveva 79 anni e non aveva fissa dimora ma in zona era molto conosciuta.

A scoprire il corpo i proprietari che aveva deciso di iniziare una ristrutturazione dell'immobile. Il cadavere, da quanto si apprende, era già in avanzato stato di decomposizione e il decesso risalirebbe ormai a diverse settimane fa, dovuto a cause naturali. La donna probabilmente aveva trovato rifugio all'interno dello stabile e nessuno si è accorto della sua morte fino a qualche giorno fa. Sul caso stanno lavorando i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia.