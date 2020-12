Coronavirus, 18 morti nella Rsa di Cori a novembre. Sul caso aperta un'inchiesta

Una strage nella Rsa di Cori, dove nelle scorse settimane si è registrato un focolaio di covid. Sono addirittura 18 gli anziani ospiti della struttura residenziale deceduti. Sul caso è stata aperta un'inchiesta della procura di Latina che ha delegato la polizia per acquisire le carte e avviare le indagini che puntano a chiarire se siano state adottate tutte le misure di sicurezza.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cori Mauro De Lillis, che affida le sue parole alla sua pagina Facebook: "Il giorno in cui fui eletto sindaco della città di Cori, sapevo benissimo che stavo iniziando un’avventura e un’esperienza unica che avrebbe lasciato un segno nella mia vita. Così come sapevo che stavo per ricoprire un ruolo che avrebbe richiesto tanto impegno, sacrifici e tanta responsabilità. Sapevo tutto questo ma, per essere sincero con tutti voi non mi sarei mai aspettato di affrontare una pandemia e tutte le sue conseguenze. Vi dico queste parole perché oggi voglio riservare un pensiero a tutti gli ospiti della Rsa di Cori che ci hanno lasciato. Nel mese di novembre 18 persone (di cui una residente a Cori) affette da numerose patologie, e risultate positive al covid, non ce l’hanno fatta. A loro, alle loro famiglie, la vicinanza mia e di una città Intera".

Gli ospiti che si trovano tuttora nella Rsa sono ancora positivi. Da un punto di vista clinico sono stabili e le loro condizioni sono costantemente monitorate dalla Asl e dal personale presente in struttura. "Il bilancio finale sulla vicenda della Rsa, come ho avuto modo già di dire, verrà fatto alla fine e da chi di competenza. Ora il nostro massimo impegno deve essere messo a disposizione per salvaguardare la salute di tutti noi".