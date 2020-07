Positivo al Covid esce di casa e va a Roma prendendo treno e bus, ora è al Goretti

Nonostante fosse in quarantena con tanto di febbre perché risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus con il riscontro di ben due tamponi ha deciso di uscire di casa e di andare a Roma prendendo ben due mezzi, autobus e treno, sia all’andata che al ritorno.

Protagonista dell’incredibile vicenda un cittadino di nazionalità indiana residente a Sabaudia che qualche giorno fa era tornato dal Bangladesh portando con sé il Covid. Ad accorgersi che l’uomo non era in casa sono state le forze dell’ordine e al suo rientro lo straniero ha trovato ad aspettarlo polizia municipale, carabinieri e il personale sanitario della Croce Azzurra di Sabaudia che, disponendo tutte le misure per il trasporto protetto, lo ha immediatamente trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato sottoposto ad ulteriori analisi.

Nel frattempo si stanno cercando di ricostruire i movimenti per cercare di individuare con chi sia venuto a contatto, anche se l’impresa risulta alquanto difficile essendosi mosso con diversi mezzi di trasporto.